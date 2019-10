Jessica Chastain è Poison Ivy in questa nuova fan art di The Batman

Dopo averla vista di recente neldietro le quinte di IT - Capitolo 2, un fan ha provato ad immaginare Jessica Chastain nei panni di Poison Ivy in The Batman, l'atteso film di Matt Reeves che vedrà Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro.

Nonostante le voci poco affidabili che vedrebbero lo sviluppo di un stand-alone dedicato alla villain sull'onda del successo di Joker, Poison Ivy è uno dei possibili antagonisti che potrebbero prendere parte al nuovo Batman: al momento è confermata la presenza solamente di Catwoman, ma se il film sarà effettivamente basato su Il Lungo Halloween possiamo aspettarci anche altri volti noti tra i cattivi di Gotham.

Mentre resta da capire chi vestirà i panni di Catwoman, l'utente Doubledomino ha postato su Instagram una fan art che mostra una potenziale Poison Ivy interpretata dalla Chastain. Il risultato lo lasciamo giudicare a voi: diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

Atteso nelle sale per giugno 2021, The Batman presenterà per la prima volta sul grande schermo un giovane Bruce Wayne in versione Detective. Se le trattative andranno a buon fine, Jeffrey Wright e Jonah Hill raggiungeranno Pattinson nel cast del film rispettivamente nei panni del Commissario Gordon e di un villain ancora sconosciuto (l'Enigmista?).