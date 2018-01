Jessica Chastain e Octavia Spencer torneranno a breve di nuovo insieme sul grande schermo

Dopo aver lavorato in The Help di, pellicola che ha consacratonell’alveo delle vincitrici dell’ambita statuetta d’oro, le due interpreti sono pronte a girare sullo stesso set per un progetto che è stato conteso da diverse major ma che è stato infine raccolto dalla Universal Pictures.

La sceneggiatura è stata affidata alla penna di Peter Chiarelli (Now You See Me 2), chiamato a trascrivere il progetto originario curato da Kelly Carmichael (Marilyn) e dalla stessa Chastain. La trama della commedia, che attende a questo punto di trovare un titolo e un regista, si incentrerà sui personaggi interpretati dalle due attrici mentre tentano di tornare in tempo a casa per trascorrere le festività natalizie.

A quanto pare il lungometraggio seguirà la falsariga di Un biglietto in due, la quinta opera diretta da John Hughes che vedeva i protagonisti, incarnati nella pellicola da John Candy e Steve Martin, impegnati in una serie di peripezie che li teneva bloccati assieme alcune ore prima dell’arrivo del giorno del Ringraziamento.

Rivedremo il Premio Oscar Octavia Spencer nel film di Guillermo del Toro, La forma dell'acqua, in uscita al cinema il prossimo 14 febbraio, mentre per Jessica Chastain dovremo attendere il 12 aprile per Molly's Game del “debuttante” Aaron Sorkin.