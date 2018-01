Jessica Chastain e Octavia Spencer ancora insieme in una commedia per la Universal

Universal Pictures ha acquistato i diritti di una commedia natalizia ancora senza titolo che vedrà riunitee il Premio Oscar

La Chastain sarà anche produttrice della pellicola con la sua Freckle Films e la sceneggiatura sarà firmata da Peter Chiarelli, autore di Crazy Rich Asians, il quale si baserà su un soggetto scritto dalla stessa Chastain e da Kelly Carmichael. Attualmente, tutti i dettagli sono segreti e non si conosce molto della storia, se non che riguarderà due donne che devono affrontare di tutto per arrivare a casa in tempo per il Natale.

Tra i produttori spunta la stessa Carmichael, Celine Rattray e Trudie Styler della Maven Pictures. Erik Baiers e Mika Pryce saranno i produttori esecutivi.

Octavia Spencer e Jessica Chastain hanno già condiviso lo schermo nell’acclamato The Help, che valse il Premio Oscar come attrice non protagonista proprio alla Spencer. Rivedremo quest’ultima in La forma dell’acqua, il nuovo film di Guillermo del Toro che sta guadagnando sempre più riconoscimenti nella stagione dei premi. La Chastain sarà di nuovo sul grande schermo con Molly’s Game, l’esordio alla regia di Aaron Sorkin e in X-Men: Dark Phoenix di Simon Kinberg; sarà, inoltre, nell'atteso esordio in lingua inglese di Xavier Dolan, La mia vita con John F. Donovan.