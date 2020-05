Jessica Chastain non può guardare uno dei suoi film: ecco perchè

Rivedersi sul grande schermo dev'essere un'esperienza strana le prime volte, ma immaginiamo che dopo tanti anni di carriera ci si faccia anche un po' l'abitudine: l'ha confermato anche Jessica Chastain, che non sembra farsi troppi problemi quando si tratta di rivedersi recitare.

L'attrice ha però ammesso di avere problemi con uno dei suoi film, che proprio non riesce a rivedere. Il film in questione è The Tree of Life, il film di Terrence Malick premiato con la Palma d'Oro a Cannes nel 2011 e che vede Chastain recitare al fianco di Brad Pitt e Sean Penn.

Le ragioni per cui la star di IT non riesce a riguardare l'opera di Malick sono però decisamente personali, e per nulla relative ovviamente alla qualità del film o della sua prova: "Oggi sono nove anni dall'uscita di The Tree of Life, con cui la mia vita cambiò completamente. È l'unico film che ho fatto che io non riesca a riguardare. Mi sento troppo esposta, come se Terry avesse fotografato il mio cuore e la mia anima. Sarò sempre grata per aver partecipato a questo capolavoro di Malick" ha dichiarato Chastain.

