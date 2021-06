Jessica Chastain non è Bryce Dallas Howard, e l'attrice ci tiene a ricordarlo su TikTok

Jessica Chastain non è Bryce Dallas Howard, grazie tante. La star di Molly's Game e X-Men: Dark Phoenix è stufa di essere confusa con la collega di The Help, tanto quanto la Howard si è stancata di sentirsi chiamare Jessica. E questa volta è TikTok a mettere in chiaro le cose.

"Io non sono Jessica Chastaaain" cantava a squarciagola qualche anno fa Bryce Dallas Howard, nell'esilarante canzone composta appositamente per fugare ogni dubbio in merito (e che trovate anche in calce alla notizia).

E se entrambe hanno carnagione chiara, capelli rossi e il film The Help nella propria filmografia, questa è solo una coincidenza... Perché, per cominciare, come ci ricordano entrambe, Jessica Chastain non ha fatto Jurassic World!

"Quando impieghi 20 anni per costruirti una carriera, la gente pensa ancora che lavori al Jurassic Park" ha scritto la Chastain nella caption del suo ultimo video di TikTok (anche questo in calce), che ha come appropriata musica di sottofondo la traccia "Sick of It".

Le due attrici, entrambe estremamente talentuose e con una carriera invidiabile alle spalle, mettono dunque ancora una volta le cose in chiaro: Jessica non è Bryce, e Bryce non è Jessica!

Ma questo non è il primo né l'unico caso di "scambio d'identità" a Hollywood, e sicuramente, neanche l'ultimo.

E voi, siete tra coloro che sono soliti scambiarle? Quale preferite tra le due? Fateci sapere nei commenti.