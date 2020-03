Jessica Chastain ci mostra il suo lato sexy: così la protagonista di It vive la quarantena

Jessica Chastain non è soltanto una valida attrice: quando la situazione lo richiede è in grado di sfoderare tutto il suo fascino per ammaliare il pubblico. In questa difficile situazione legata all'epidemia in corso, la protagonista di It - Capitolo 2 ha deciso di esibirsi in una serie di scatti mozzafiato.

Su Instagram l'attrice ha infatti pubblicato tre foto nelle quali è ritratta in pose decisamente provocanti. Il setting non poteva che essere quello domestico, visto che la situazione richiede a tutti di restare confinati all'interno delle proprie abitazioni il più possibile.

"Sto affrontando questa cosa della quarantena nel modo giusto?", chiede ai suoi followers. Beh, non ci sono molti dubbi a riguardo. Nel primo scatto la vediamo immersa nella vasca da bagno, in una posa un po' eccentrica ma molto provocante. La seconda foto è assolutamente sconsigliata per i deboli di cuore, dato che l'attrice si mostra distesa sul letto, completamente nuda (fatta eccezione per gli eleganti tacchi), nascosta soltanto dalle coperte. Chissà a chi starà telefonando... Nella terza foto la vediamo sempre sul letto, con indosso dell' intimo leopardato, mentre guarda direttamente nell'obiettivo.

Ovviamente chi la segue sul social ha apprezzato molto, e tra i commenti si legge di chi ha dovuto cambiare il proprio orientamento sessuale dopo aver visto le foto, e di chi dichiara di voler passare la quarantena insieme a lei.

Jessica Chastain aveva già avuto modo di esibire il proprio fascino in alcuni dei suoi film, tra i quali Mollys Game.