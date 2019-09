Jessica Chastain mostra su Istagram il lato più terrificante di IT

Girare un horror può essere un'esperienza che mette a dura prova anche gli attori più navigati. Lo stesso Bill Skarsgård dichiarò, ai tempi del primo capitolo di IT, di essersi reso conto di terrorizzare i piccoli protagonisti. Su Instagram Jessica Chastain, però, ci ha svelato qual è stato il vero aspetto terrificante di IT: Capitolo Due.

No, non è Pennywise né una delle sue tante trasformazioni, ma il terribilmente stressante servizio fotografico al quale Chastain e colleghi si sono dovuti sottoporre per la promozione del film! L'attrice ha infatti postato tramite il proprio account Instagram un video nel quale vediamo lei e i suoi compagni d'avventura messi sotto torchio dall'esigentissimo fotografo Eric Ray Davidson.

Il video è un collage a dir poco adrenalinico di sequenze in cui vediamo McAvoy, Chastain e soci cercare di accontentare una sequela infinita di richieste sempre più singolari del fotografo, da "fate come se fosse la pubblicità di un profumo" a "dammi un po' di cattiveria" e così e via. I nostri eroi mostrano evidenti segni di stanchezza, ma è impossibile non leggere sui loro volti anche del sincero divertimento.

Jessica Chastain ha recentemente espresso il suo parere sulla scena più sanguinosa del film (sul serio, stavolta), mentre Andy Muschietti sembra non volersi accontentare: il regista è già al lavoro su un nuovo adattamento di un'opera di King.