Jessica Chastain: 'Il mio team mi ha sconsigliato di andare a Venezia'

Il clima teso generato dagli scioperi di Hollywood non ha lasciato il red carpet della Mostra del cinema di Venezia a corto di star. Chi come Adam Driver ha partecipato al festival con un film indipendente e chi ha stretto un accordo provvisorio con i sindacati come Jessica Chastain che si trova a Venezia per la promozione di Memory.

L'attrice, malgrado la parentesi veneziana, ha continuato a sostenere lo sciopero degli attori indossando una maglia nera con la scritta "SAG-AFTRA on Strike" e divulgando le richieste da parte del sindacato. Eppure, non tutto il team di Jessica Chastain era concorde per la sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia:"In realtà c'erano alcune persone nella mia squadra che mi hanno sconsigliato di partecipare. Ero molto nervosa", ha rivelato l'attrice facendosi portavoce anche al Festival dello sciopero SAG-AFTRA. Al fianco di Jessica Chastain si trovava anche Peter Sarsgaard, co-protagonista in Memory di Michael Franco.

"I produttori indipendenti, come quelli qui, stanno facendo sapere all’AMPTP che gli attori meritano un giusto compenso - prosegue Chastain -, che la protezione dell’intelligenza artificiale dovrebbe essere implementata e che dovrebbe esserci una condivisione dei ricavi dello streaming. Spero che la mia presenza qui oggi incoraggi altri produttori indipendenti e incoraggi gli attori a presentarsi ai festival e a sostenere i membri del nostro sindacato. Speriamo di vedere presto la fine dello sciopero e speriamo che l’AMPTP torni al tavolo”.

Al momento tutti i negoziati tra gli studios e i sindacati sono falliti: malgrado la mobilitazione, gli studios hanno trovato un altro modo per promuovere le pellicole che ci fa pensare come la fine degli scioperi sia davvero molto lontana.