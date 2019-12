Jessica Chastain entra nel cast di The Forgiven, al fianco di Ralph Fiennes

Jessica Chastain è alle battute conclusive delle trattative per far parte del cast di The Forgiven, adattamento del romanzo di Lawrence Osborne, come riporta Variety. La star di Zero Dark Thirty reciterà al fianco di Ralph Fiennes e Caleb Landry Jones. Al timone dell'adattamento ci sarà il regista John Michael McDonagh.

The Forgiven vede Ralph Fiennes protagonista e racconta l'impatto che un tragico incidente ha avuto sulla vita di una coppia inglese che partecipa ad una sontuosa festa nel fine settimana in una lussuosa villa nel deserto del Marocco. Completano il cast Saïd Taghmaoui e Mark Strong.

Jessica Chastain interpreterà il ruolo della moglie di Ralph Fiennes. I due hanno già recitato insieme in Coriolanus nel 2011, dove Fiennes si occupava anche della regia.



La produzione del film dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2020 in Marocco. Elizabeth Eves produrrà il film insieme a John Michael McDonagh, attraverso la società di produzione House of Un-American Activities. Kasbah Films è stata scelta come line producer del film.

Di recente Jessica Chastain ha recitato nel ruolo di Bev Marsh da adulta in IT: Capitolo Due, che ha incassato circa 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Inoltre ha prodotto il thriller di Simon Kinberg, 355, e il film di Tate Taylor dal titolo Eve, nei quali ha partecipato anche come membro del cast.

Il mese scorso l'attrice si è unita al cast del film Losing Clementine, diretto dalla regista argentina Lucia Puenzo.