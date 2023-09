Jessica Chastain 'è un incubo'? L'attrice ha fatto ricredere il regista di Memory

Dopo che si raggiunge un riconoscimento come l'Oscar, molti pensando che sia naturale montarsi la testa, anche i registi. Michel Franco, infatti, era convinto che Jessica Chastain sarebbe stata un "incubo" sul set di Memory dopo aver conquistato l'ambito riconoscimento.

Dopo la vittoria dell'Oscar come miglior attrice protagonista per Gli Occhi di Tammy Faye, sembra che per l'attrice sia cambiato poco e nulla. Dopo aver vestito i panni di grandissimi personaggi in enormi produzioni con troupe interamente dedicate a lei e alla preparazione del suo ruolo, non si è fatta tanti problemi nello svestire totalmente i panni da diva per dedicarsi ad un film indipendente nel quale i soldi non erano abbastanza neanche per pagare gli abiti di scena che la Chastain ha pagato di tasca propria e senza una roulette nel quale trascorrere le pause.

Michel Franco ha raccontato di quanto, dopo la consacrazione agli Oscar 2022, tutti gli avessero detto che la Chastain avrebbe lasciato il suo film poiché troppo "piccolo" per i suoi standard. "Ho detto loro che non sapevano nulla. Lei è l'opposto. Si è presentata soddisfatta, felice e produttiva. La gente ha tanta paura degli attori. Non so perché. Il modo peggiore per avvicinarsi a un attore o a qualsiasi persona è avere paura, e se indichi la direzione sbagliata allora sì, tutti i tuoi incubi diventeranno realtà" ha raccontato il regista. In Memory Jessica Chastain veste i panni di Sylvia una alcolizzata con un trauma infantile. "Non sto facendo un film per essere coccolata. Se voglio farmi coccolare, andrò in una spa. Sto facendo un film per lavorare ed essere creativa, e non ho bisogno di sedermi da sola in una roulotte" ha confermato l'attrice.

Memory ha sbancato a Venezia conquistando la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile consegnata a Peter Sarsgaard. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!