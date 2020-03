Jessica Chastain sarebbe dovuta comparire in Doctor Strange, al posto di Rachel McAdams

I cinecomics moderni sono riusciti ad attirare l'attenzione non solo del pubblico, ma anche dei più famosi attori di Hollywood, tanto che nelle varie produzioni Marvel persino i comprimari e personaggi secondari sono stati interpretati da grandi star. Doctor Strange, ad esempio, avrebbe potuto vantare la presenza di Jessica Chastain.

Il suo ruolo sarebbe dovuto essere quello che è poi andato a Rachel McAdams, che nel film ha affiancato Benedict Cumberbatch nei panni di Christine Palmer, medico chirurgo ed ex ragazza di Strange. A rivelarlo è lo sceneggiatore Robert Cargill:

"Questa è una cosa interessante che Hollywood sta incominciando a scoprire, cioè che molte attrici là fuori vogliono essere delle supereroi tanto quanto gli attori. So che è accaduto così con Scott Derrickson. Ha incontrato Jessica Chastain per proporle il ruolo in Doctor Strange, perché stavamo considerando di darle un ruolo. E lei ha detto 'Hey, guardate, questo progetto mi pare grandioso, e mi piacerebbe farne parte, ma ho una sola possibilità di essere in un film Marvel e diventare un personaggio Marvel; e mi sono davvero allenata, e voglio davvero indossare un mantello da supereroe'.

Chastain non si è quindi accontentata di un ruolo da comprimario, e vorrebbe entrare a far parte del MCU solo alle sue condizioni. Lo sceneggiatore ha aggiunto: "È stata la reazione più figa di tutti i tempi. Voleva essere in un film Marvel, ma voleva essere il supereroe, non la determinata dottoressa Night Nurse"

Jessica Chastain ha avuto una parte in Dark Phoenix nei panni della mutaforma Vuk. Il film non ha entusiasmato il pubblico, quindi potrebbe considerare di tornare per un ruolo più consistente, magari affiancando le altre eroine come Captain Marvel e Black Widow. Quale ruolo sarebbe perfetto per lei?

