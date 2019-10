Jessica Chastain condivide una foto truccata come il Joker di Joaquin Phoenix

Mentre il Joker di Todd Phillips continua la sua corsa al boxoffice con 856 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, nel giorno di Halloween sono in molti tra feste in maschera e discoteche ad aver scelto di travestirsi proprio come l'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix, compresa la splendida Jessica Chastain.

La foto non proviene da nessun ballo o serata con amici, però, perché l'attrice di IT: Capitolo Due e Zero Dark Thirty compare nell'immagine come se fosse un photo shot, cioè pensata per essere condivisa via social e basta. La vediamo con i capelli completamente tinti di verde, un leggero mascherone bianco e poi il blu e il rosso intono agli occhi e alle labbra, a ricreare quello che è ormai divenuto l'iconico look del Joker cinematografico di Phoenix.



Poche settimana fa, seguendo quanto fatto da Vincent D'Onofrio, la Chastain aveva deciso di congratularsi con il collega per la sua incredibile interpretazione, scrivendo via Twitter in risposta all'interprete di Kingpin in Daredevil: "Concordo. È una delle più grandi interpretazioni che abbia mai visto. Ogni qual volta era sul schermo la mia bocca rimaneva spalancata al cinema. Mi ha davvero scioccata!".



La Warner Bros. ha iniziato nel frattempo la campagna promozionale per gli Oscar 2020, in cui spingerà proprio Joker alla nomination come Miglior Film.