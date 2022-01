Jessica Chastain sulle sue complicate origini:'In passato ho provato risentimento'

In un'intervista rilasciata per Style Magazine, Jessica Chastain ha parlato delle sue origini e della difficoltà di crescere in condizioni di povertà. Cresciuta a Sacramento con la madre e il patrigno e in una famiglia composta da 5 figli, Chastain ha sottolineato le difficoltà vissute in giovinezza e ciò che provava all'epoca.

"Non ne parlo molto ma era veramente... non era quello che ti aspetteresti. Quando mi vedono le persone credo si aspettino un background diverso da quello che ho. Sono cresciuta provando molto risentimento perché non avevamo nulla, a volte nemmeno il cibo" ha dichiarato Chastain.



Anche in passato l'attrice - che qualche giorno fa ha raccontato l'infortunio sul set di 355 - aveva raccontato alla stampa il difficile contesto vissuto e la complicata quotidianità di sua madre, impossibilitata a dare da mangiare ai propri figli. All'epoca Chastain disse:"Rubavamo il cibo al negozio perché non avevamo un soldo. E alcune persone erano al corrente che mia madre rubava ma non la fermavano. La gentilezza è ovunque. Se stiamo bene oggi è perché quelle persone l'hanno protetta".



Nel 2017 Jessica Chastain si è sposata con il nobile italiano Gian Luca Passi de Preposulo, nella villa Tiepolo Passi di Carbonera, in provincia di Treviso. Nel 2018 la coppia ha avuto una figlia, Giulietta, nata tramite madre surrogata.

Se volete scoprire qualcosa in più sulla sua carriera, ecco 5 film da recuperare di Jessica Chastain.