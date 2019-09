Jessica Chastain commenta la scena più sanguinosa di IT: Capitolo Due

Continuiamo a parlare del dibattuto IT: Capitolo Due di Andy Muschietti, attualmente nelle sale, visto che in una recente intervista la splendida e talentuosa interprete di Beverly Marsh da adulta, Jessica Chastain, ha avuto modo di discutere di quella che è senza dubbio la scena più sanguinosa del film.

Ci riferiamo ovviamente alla sequenza alla fine dell'opera, quando separati nelle profondità dei Barren, nella vera tana di Pennywise, Ben Hanscom e Bev si ritrovano isolati e in preda alle visione indotte dal potere di IT. Esattamente come nel primo capitolo, per Bev è stata bissata la sequenza del sangue che la inonda, anche se rispetto a quello fuoriuscito dal lavandino 27 anni prima qui stiamo parlando di davvero tanti, tantissimi litri in più, da coprirla completamente dalla testa ai piedi all'interno di un bagno.



L'attrice ha così spiegato quanto "sia stato disgustoso" girare quella sequenza, rivelando: "Ho ancora con me delle foto della fine delle riprese della sequenza, quando mi hanno fatta uscire dal serbatoio dove si girava e sono corsa ad abbracciare Andy e Barbara Muschietti... spalmandoli appositamente della stessa melma di cui sono stata ricoperta per quasi 16 ore. Era disgustoso averlo addosso e tenerselo per il resto del film persino di più. Guardando il risultato finale, però, mi sembra una scena fantastica e riuscita".



IT: Capitolo Due è attualmente nelle sale.