Jessica Chastain chiude le porte al nuovo film Netflix: l'attrice non ci sarà

Quando Netflix ha annunciato un film su I Sette Mariti di Evelyn Hugo di Taylor Jenkins Reid i fan sapevano già chi avrebbero voluto nel cast, spingendo il nome di Jessica Chastain nel ruolo di Celia St. James, l'amante della diva di Hollywood.

I sogni però non sempre si realizzano e così è stato per l'adattamento Netflix: proprio la star di Interstellar ha zittito tutti i rumor che la vedevano coinvolta nel progetto I Sette Mariti di Evelyn Hugo. Qualche tempo fa, infatti, Chastain aveva risposto a qualche domanda circa il possibile casting e quando ormai il pubblico dava per certa la sua partecipazione nel nuovo film Netflix, l'attrice si è rifiutata di firmare una copia del libro di Reid a un fan chiarendo una volta per tutte la situazione: "Non autograferò i libri perché non farò I Sette Mariti di Evelyn Hugo - ha detto Chastain in un'intervista - e mi sembrerebbe sbagliato firmare libri a cui non sono legata contrattualmente. Non vedo l'ora di guardarlo e mi dispiace deludere tutti!", al momento i dettagli sul nuovo adattamento Netflix scarseggiano: a curare la sceneggiature sarà Liz Tigelaar ma il cast non è stata ancora rivelato e rimane ignota la regia.

Chastain dopo Memory collaborerà di nuovo con Michael Franco in nuova pellicola dal titolo Dreams: nell'attesa di vedere ancora Jessica Chastain sul grande schermo potete recuperare la nostra recensione di Memory.