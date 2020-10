Jessica Chastain e Anne Hathaway insieme sul set: in arrivo il thriller Mothers' Instinct

A quanto riporta in esclusiva Deadline, Jessica Chastain e Anne Hathaway saranno le protagoniste di Mothers' Instinct, un thriller diretto da Olivier Masset-Depasse, remake in lingua inglese di un film belga dello stesso regista. Le due attrici interpreteranno due casalinghe degli anni '60, la cui amicizia subisce una svolta inaspettata.

Mothers' Instinct, descritto come un thriller psicologico, sarà incentrato su Alice (Jessica Chastain) e Celine (Anne Hathaway), migliori amiche e vicine di casa, che conducono uno stile di vita apparentemente idilliaco fatto di prati ben curati, mariti di successo e figli da accudire. La loro vita sarà però sconvolta da un incidente, dopo il quale prevarranno sensi di colpa, sospetti e paranoie, e il loro istinto materno rivelerà il suo lato più oscuro.

Il film è tratto dal romanzo Derrière La Haine della scrittrice Barbara Abel. La sceneggiatura in lingua inglese è invece a cura di Sarah Conradt.

"C'è bisogno di attrici del calibro di Jessica e Anne per esprimere tutta la complessità di questi due ruoli" ha dichiarato Masset-Depasse. "La relazione tra madre e figlio è la connessione più potente tra due esseri umani. Quando questo legame viene reciso, mette in discussione la moralità convenzionale e persino la sanità mentale. Nell'atmosfera dell'America degli anni '60, Mothers’ Instinct diventa una terrificante polveriera ad alta pressione."

Sébastien Raybaud, fondatore e CEO di Anton, che si occupa della vendita del film, ha aggiunto: "Il pubblico non potrebbe desiderare un confronto più dinamico sullo schermo. I due personaggi sono meravigliosamente complessi e metteranno in mostra l'incredibile talento di Jessica e Anne. Olivier si è già dimostrato abile in questa svolta nel genere hitchcockiano e abbiamo grande fiducia nella sua capacità di realizzare un thriller avvincente."

Come abbiamo appreso recentemente, Jessica Chastain sarà in Scenes from a Marriage, mentre possiamo vedere Anne Hathaway in Le streghe, appena uscito in streaming.