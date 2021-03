Jessica Chastain, 5 film da recuperare con l'attrice di Lawless e Interstellar

Jessica Chastain è senz'altro una delle attrici più interessanti dei nostri tempi: nonostante qualche passo falso qua e là, la star di Interstellar ha messo in curriculum nel corso degli anni più di una prestazione decisamente degna di nota, saltando di genere in genere con grande scioltezza.

Quali sono, dunque, i film con Jessica Chastain che andrebbero recuperati? Partiamo da una delle sue prime, grandi prove, vale a dire quel The Tree of Life di Terrence Malick ancora oggi ritenuto una delle opere più complesse e controverse del regista de La Sottile Linea Rossa.

Cambiamo genere e passiamo all'horror fiabesco marchio di fabbrica di Guillermo Del Toro: uscito nel 2013, Crimson Peak è sicuramente un film da vedere nel caso in cui vogliate avvicinarvi alla poetica del regista de La Forma dell'Acqua e Il Labirinto del Fauno; per chi cercasse qualcosa di meno impegnativo, invece, può essere una buona idea passare una serata da vanti a Lawless, che vede la nostra Jessica impegnata al fianco di colleghi come Tom Hardy e Shia LaBeouf.

Zero Dark Thirty va inoltre sicuramente annoverato nella rosa delle migliori interpretazioni della nostra, come dimostrano i tanti premi portati a casa dal film di Kathryn Bigelow; chiudiamo quindi la nostra lista con La Scomparsa di Eleanor Rigby, dramma sentimentale che vede Chastain fare coppia con James McAvoy. E voi, avete già visto i film elencati? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Ava con Jessica Chastain.