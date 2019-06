Jessica Biel appoggia i no-vax? L'attrice chiarisce la sua posizione

Nei giorni scorsi Jessica Biel aveva raggiunto a Sacramento Robert Kennedy Jr, attivista no-vax, unendosi alla sua campagna contro la SB276, una legge statale californiana che limiterebbe le esenzioni mediche dalle vaccinazioni senza l'approvazione di un funzionario statale per la salute pubblica.

Kennedy ha prontamente postato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia dell’attrice, accompagnata dalla didascalia: “Ringraziamo la coraggiosa Jessica Biel per l’impegnativa e proficua giornata alla California State House.”

La protagonista del recente Vicolo cieco (qui la nostra recensione) ha voluto poi chiarire, sempre su Instagram, la sua posizione, dichiarando di non essere anti-vaccinista. “Non sono contraria alle vaccinazioni” ha scritto. “Sostengo i bambini che ricevono le vaccinazioni e sostengo le famiglie che hanno il diritto di prendere decisioni in ambito medico per i loro figli con l’aiuto dei loro medici.”

Jessica Biel ha continuato spiegando di essere andata a Sacramento per discutere con i legislatori della California su una proposta di legge. “Non perché non credo nelle vaccinazioni, ma perché credo nel dare ai medici e alle famiglie che assistono la capacità di decidere cosa è meglio per i loro pazienti e la capacità di fornire quel trattamento". La sua preoccupazione, quindi, riguarda esclusivamente le esenzioni mediche.

Secondo voci hollywoodiane, l’attrice e suo marito Justin Timberlake avrebbero evitato di vaccinare i loro figli, ma i due non ne hanno mai parlato pubblicamente.

