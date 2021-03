Jessica Alexander entra nel cast del live-action de La Sirenetta: chi interpreterà?

La produzione del remake in chiave live-action de La Sirenetta è attualmente in corso in casa Disney, e con le cineprese già accese e il cast ha appena ricevuto una nuova aggiunta.

Deadline riporta che l'attrice emergente Jessica Alexander si è unita al film in un ruolo misterioso, ma che la vedrà al fianco della protagonista Halle Bailey, interprete di Ariel. Si tratta del debutto cinematografico per la Alexander, già apparsa in precedenza nella serie tv originale di Disney Channel Penny on MARS e nella serie della BBC/Netflix Get Even.

Ricordiamo che il remake live-action de La Sirenetta include nel cast anche Javier Bardem nei panni di Re Tritone e Melissa McCarthy nei panni della malvagia strega del mare Ursula. Tra gli altri membri del cast che appariranno nel film citiamo anche i doppiatori per gli animali parlanti/cantanti come Jacob Tremblay nei panni di Flounder, Awkwafina nei panni di Scuttle e Daveed Diggs nei panni di Sebastian. Alla regia Rob Marshall, già autore per la Disney dei musical Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins.

Secondo quanto è stato riferito, la versione live-action del film conterrà le canzoni originali del film animato campione d'incassi del 1989, oltre a nuove tracce composte da Alan Menken e Lin-Manuel Miranda. Ricordiamo che recentemente anche Noma Dumezweni è entrata nel cast.