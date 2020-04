Jessica Alba, che fine ha fatto la star di Trappola in Fondo al Mare?

Durante la seconda metà del primo decennio dei 2000 la popolarità di Jessica Alba era alle stelle: l'attrice allora poco più che ventenne prese parte a più di un progetto di successo e sembrava lanciata verso una carriera quantomeno soddisfacente, ma da qualche anno a questa parte sembra che le cose abbiano preso un'altra piega.

Di Alba, infatti, non si hanno notizie in produzioni degne di nota da un bel po': l'ultimo film ad aver inciso in maniera più o meno significativa sul mercato cinematografico in cui l'abbiamo vista protagonista risale al 2016, ed è il ben poco apprezzato dalla critica Mechanic: Resurrection con Jason Statham.

Da allora in poi solo qualche ruolo in un paio di progetti minori (Dear Eleanor, El Camino Christmas, Killers Anonymous) che ci parlano di un'attrice forse non più particolarmente richiesta dalle grandi produzioni: un vero peccato per chi, qualche anno fa, partecipava a successi come il primo Sin City di Robert Rodriguez e Frank Miller o i due film sui Fantastici 4 (anche qui, va detto, il discreto successo commerciale non andò per nulla di pari passo con l'apprezzamento della critica).

Cinema a parte, comunque, Alba gestisce dal 2012 la The Honest Company, azienda specializzata in prodotti non tossici per il mercato del consumo consapevole: di recente, proprio con The Honest Company Jessica Alba ha donato una grossa quantità di prodotti alle famiglie colpite dall'emergenza coronavirus.