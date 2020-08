Jessica Alba, la star di Honey fa impazzire TikTok con un sexy balletto

Stasera torna in tv Honey, film di ballo diretto Bille Woodruff che nel lontano 2003 consolidò definitivamente la fama dell'allora attrice emergente Jessica Alba, i cui due film successivi sarebbero stati Sin City e Fantastici Quattro.

L'attrice, che arrivava dal successo televisivo di Dark Angel, la serie cyberpunk prodotto da James Cameron, dopo Honey avrebbe ingranato la marcia attestandosi di diritto nella lista delle star più importanti del primo decennio 2000. Oggi è ancora in splendida forma, come dimostra il sensuale balletto pubblicato su TikTok qualche settimana fa: come al solito potete visionarlo in calce all'articolo.

In Italia, Honey arrivò nel maggio 2004, e superò perfino la competizione di Kill Bill: Vol.2, col film di Quentin Tarantino che in Italia perse la battaglia del botteghino proprio contro la commedia musicale con Jessica Alba.

E pensare che in origine il ruolo della protagonista stava per essere assegnato alla star del r'n'b Aaliyah, tragicamente scomparsa in un incidente aereo. A fronte di una stroncatura della critica, negli anni il film di Bille Woodruff è diventato un piccolo cult per gli amanti del genere. Voi lo avete mai visto? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

