Quella volta in cui Jessica Alba riuscì a ottenere le scuse dal direttore di Playboy

Jessica Alba è da sempre un'attrice ammirata sia per la sua grande bravura, che l'ha portata a recitare in film molto importanti come Sin City di Frank Miller, che per la sua bellezza, anche se quest'ultima qualità le ha causato spesso più di qualche problema.

Nel 2006 infatti il famoso magazine Playboy la inserì tra le 25 celebrità più sexy del pianeta, mettendo persino una sua foto in copertina. Tuttavia il giornale fondato da Hugh Hefner fece un importante errore: non chiese all'attrice il permesso di utilizzare la sua immagine.

Così, subito dopo aver visto la sua foto in copertina, Jessica Alba subito intraprese una causa legale contro Hugh Hefner. L'attrice segnalò che non era stato chiesto il consenso per l'uso di quell'immagine, che, in origine, era stata realizzata come scatto promozionale per pubblicizzare l'uscita del film del 2005 Into the Blue.

Tuttavia, la querelle non è proseguita a lungo: venuto a conoscenza del fatto, lo stesso Hugh Hefner è intervenuto subito per rimediare all'accaduto, scrivendo una lettera in cui, oltre a scusarsi, il fondatore di Playboy si offriva di fare due donazioni alla fondazione benefica di Jessica Alba. Di fronte a questo gesto, l'attrice ha subito ritirato la causa, accettando così di fatto le scuse di Hefner.

Ma questo non è stata l'unica situazione disagevole che ha dovuto affrontare durante la sua carriera di attrice. In un'intervista del 2013 aveva infatti raccontato di aver persino pensato di smettere di recitare per la situazione di disagio che aveva provato durante le riprese di I Fantastici 4 e Silver Surfer, uno dei film sui Fantastici 4 pre-MCU:

"Volevo smettere di recitare. Lo odiavo. Ricordo bene il momento in cui stavo mettendo in scena la mia morte in I Fantastici 4 e Silver Surfer. Il regista diceva qualcosa tipo: «Sembra troppo reale. Sembra troppo doloroso. Puoi essere più carina quando piangi?»"