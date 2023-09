Jessica Alba non recita più ma guadagna tantissimo: cosa fa oggi la star di Honey?

Jessica Alba, sembra, nonostante la ancora giovane età, essersi tirata fuori dal giro di Hollywood, non lavorando a una produzione cinematografica o televisiva dal lontano 2020. Nonostante questa assenza dai set, la californiana è ancora una delle donne del cinema a guadagnare di più. Scopriamo il segreto dietro il suo patrimonio.

Dopo aver riportato le parole di Jessica Alba a proposito della poca inclusività nei film del Marvel Cinematic Universe, torniamo a parlare dell’attrice di Sin City per raccontare come la star di Hollywood abbia praticamente abbandonato la sua brillante carriera cinematografica, riuscendo allo stesso modo a portare a casa guadagni stellari, reinventandosi con una nuova attività.

Dopo essersi dimostrata una delle protagoniste più amate dell’industria della settima arte, infatti, la protagonista di Dark Angel, che aveva cominciato la sua carriera in giovanissima età, ha abbandonato le scene all’apice della carriera per tuffarsi nel mondo dell’imprenditoria equa e consapevole, riuscendo a primeggiare anche in questa sua nuova avventura.

La storia inizia nel 2008, quando Jessica Alba, in seguito alla maternità aveva deciso di lasciare da parte la recitazione iniziano a lavorare al suo nuovo progetto, la Honest Company, un’azienda specializzata in prodotti sostenibili ed eco-compatibili per neonati e mamme.

L’idea le era venuta dopo aver avuto una reazione allergica lavando i vestiti di sua figlia e, non trovando alternative sul mercato, ha deciso di costruire da sé l’alternativa.

Nonostante l’inizio non facile, la capacità dell’attrice di trovare dei validi soci ha permesso alla sua azienda di vendere, già nel 2012, prodotti per più di 10 milioni di dollari.

Nel 2015, secondo Forbes, Jessica Alba possedeva il 20% dell’azienda e la sua influenza sul pubblico femminile è diventata la principale forza del business.

A proposito della sua scelta, l’attrice aveva dichiarato alla rivista: “Mi sentivo come se i miei bisogni come donna moderna non fossero esauditi. Mi piacciono i bei design, come a tutti. Ma i prodotti non dovrebbero avere un prezzo proibitivo e dovrebbero essere sicuri. Il fatto è che devono esserci troppe persone che si ammalano o muoiono a causa di un determinato ingrediente prima che venga ritirato dal mercato”.

La sostenibilità e la sicurezza dei prodotti della sua azienda e l’onestà con cui lavora per i suoi clienti, sono stati fondamentali nel successo della nuova attività dell’attrice, e a proposito della personalità della Nancy di Sin City, ricordiamo il rapporto particolare tra Jessica Alba e Jensen Ackles.