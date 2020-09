Jessica Alba in lacrime: la figlia 12enne è già più alta di lei!

I figli sono fonti di grandi soddisfazioni, ma anche un importante misura del tempo che passa: li si vede nascere, imparare a camminare e man mano diventare persone adulte ed autonome, non più dipendenti da quei genitori che tanto continuano ad amarli. Jessica Alba ne sa qualcosa, a giudicare da uno dei suoi ultimi post su Instagram.

Come molti di voi sapranno, la star de I Fantastici 4 e Il Fidanzato di mia Sorella ha tre splendidi figli nati dal matrimonio con Cash Warren celebrato nel 2008: due femmine, Honor ed Haven, di 12 e 9 anni e un maschietto, Hayes, nato appena due anni fa.

Proprio la primogenita, dunque, ha regalato in queste ore alla madre un risveglio decisamente brusco: come vediamo dalle foto postate da Alba su Instagram, infatti, la "piccola" Haven ha superato in altezza la povera Jessica ad appena 12 anni! Non che l'attrice sia esattamente una montagna, certo, ma insomma... Era comunque lecito sperare che potesse volerci qualche anno in più!

"Quel momento in cui realizzi che la tua bambina n.1 è diventata più alta di te" scrive Alba commentando una foto che la vede letteralmente in lacrime mentre abbraccia Haven. Siamo sicuri, comunque, che sotto sotto si tratti di lacrime di gioia! Tornando a parlare di cinema, intanto, scopriamo insieme quali sono state le ultime apparizioni di Jessica Alba sul grande schermo.