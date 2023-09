Jessica Alba ha lasciato Hollywood a causa dei Fantastici 4? 'Volevo smettere di recitare'

Jessica Alba ha smesso di recitare ormai da un po’ di anni, e l’attrice ha rivelato in un’intervista quale potrebbe essere la motivazione del suo allontanamento da Hollywood, riferendosi in particolare alla produzione di un film.

In un’intervista a Elle Magazine, Alba ha definito l’esperienza sul set di “I Fantastici 4 e Silver Surfer” decisamente “terribile”, sottolineando come il regista della pellicola le abbia fatto spesso delle richieste che l’hanno messa a disagio:

“Volevo smettere di recitare. Lo odiavo. Lo odiavo davvero. Ricordo quando stavo per morire in Silver Surfer. Il regista diceva: “Sembra troppo reale. Sembra troppo doloroso. Puoi essere più carina quando piangi? Sii carina quando piangi, Jessica”.

Una richiesta decisamente strana, che un regista di alto livello sicuramente non farebbe mai. Jessica Alba ha poi continuato dichiarando quanto questa esperienza l’abbia portata a riflettere sulle proprie capacità, contribuendo decisamente alla decisione presa parecchi anni dopo di abbandonare il mondo del cinema:

“tutto questo mi ha fatto pensare: Non sono abbastanza brava? Il mio istinto e le mie emozioni non sono abbastanza?... E così ho detto: "Fanc***o. Non mi interessa più nulla di questo lavoro"

La star ha poi successivamente riacquistato confidenza nei propri mezzi, abbandonando l’approccio verso le critiche che la stava portando verso il baratro:

“Ho sempre avuto paura delle critiche, fin da quando ero giovane. Ogni volta che ricevevo una critica da qualcuno o un consiglio, la prendevo sempre molto sul personale, ma ora non ho alcun problema. È solo un'occasione per provare le cose in modo diverso.” In ogni caso i rapporti tra l’attrice e il mondo di hollywood rimangono tesi; infatti, Jessica Alba ha attaccato il Marvel Cinematic Universe per la presenza di troppi attori bianchi.