Jessica Alba in fuga dopo la quarantena:'Ho detto in famiglia che mi serviva una pausa'

Jessica Alba si concede una vacanza di una settimana con la sua amica dopo aver confessato ai suoi familiari di averne avuto abbastanza di soddisfare ogni esigenza della famiglia durante il lockdown. Intervenuta allo show di Drew Barrymore, Jessica Alba ha raccontato come ha affrontato il lungo periodo d'isolamento.

"Parlo sul serio: ho detto a tutti in famiglia che ho bisogno di una pausa da loro. Kelly (un'amica intima) e io andremo via per una settimana e non so davvero in cosa ci stiamo infilando, so solo che non posso più stare con la mia famiglia perché letteralmente, letteralmente, ne ho avuto abbastanza!".

La star di Sin City ha svelato che le sue due figlie, Honor, 12 anni, e Haven, 9 anni, richiedono sempre il suo aiuto o il suo consiglio, invece di rivolgersi ogni tanto al padre, Cash Warren, che si comporterebbe in maniera non proprio collaborativa.



"Ogni volta mi chiedono 'Mamma, posso scaricare quest'app?', 'Mamma, posso entrare in FaceTime?', 'Mamma, ho fame', e 'Questo vestito va bene?', 'Puoi aiutarmi?', e io tipo 'Stai facendo una chiamata con Zoom!', 'Non parlare con me! Parla con tuo padre!'" si è sfogata Alba.

L'attrice ha poi continuato:"E poi comincio a lamentarmi... e io sono quella persona, e loro dicono 'Mamma, il tuo tono!' e Cash fa tipo 'Immagino che tornerò nella mia stanza degli uomini'. Dico: Cos'altro c'è di nuovo? Sto solo scomparendo per occuparmi di tutto. Quindi è stato divertente. Davvero divertente!" ha concluso sarcastica l'attrice.

Oltre alle due bambine, Jessica Alba e il produttore Cash Warren hanno un figlio, Hayes, 2 anni. Alba gestisce il brand per neonati e articoli per la casa The Honest Company. Ad aprile la compagnia di Jessica Alba ha donato milioni di pannolini alle famiglie, durante l'emergenza sanitaria di COVID-19.



Settimana scorsa Jessica Alba ha svelato che sul set di Beverly Hills, 90210 non era permesso guardare le star dello show negli occhi.

