Jessica Alba come Tyler Rake: Netflix al lavoro su un action movie tutto al femminile

Abbiamo appena saputo che Jessica Alba sarà la protagonista di Trigger Warning, la nuova produzione Netflix tutta pistole ed azione: Tyler Rake ha trovato la sua degna rivale prima del previsto e all'interno delle "mura domestiche" della piattaforma streaming?

Solo qualche giorno ci chiedevamo "Che fine ha fatto Jessica Alba?" ed eccola rispuntare a sorpresa dove meno ce l'aspettavamo: l'attrice non è infatti nuova a ruoli d'azione, nei quali ha sempre unito il fascino disarmante alla tenacia delle sue eroine, ma stavolta vestirà addirittura i panni di una reduce di guerra.

Similmente al Tyler Rake di Chris Hemswoth, anche la protagonista della Alba è perseguitata dalla perdita di un caro, in questo caso il padre, e quando saprà la verità che si nasconde dietro la sua morte nulla potrà fermarla: la caccia non avrà fine fin quando non avrà ottenuto vendetta.

Trigger Warning sarà diretta dalla regista indonesiana Mouly Surya, lungamente corteggiata dalla piattaforma, mentre la sceneggiatura è curata da Josh Olson e John Brancato.

A quanto sembra l'auspicato, ma al contempo inaspettato, enorme successo di Tyler Rake ha aperto un nuovo filone che Netflix è decisa ad esplorare il più possibile. Del resto, la conferma di un Tyler Rake 2 a pochissimi giorni dalla distribuzione del primo capitolo è stato un grande ed incoraggiante indizio in questo senso, ma non pensavamo fino a questo punto.

Cosa ne pensate? Jessica Alba sarà all'altezza di un ruolo simile e di un ancor più temibile rivale?