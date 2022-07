Jessica Alba attacca il Marvel Cinematic Universe:'Ci sono ancora troppi attori bianchi'

Jessica Alba ha criticato il Marvel Cinematic Universe, sostenendo che i film che ne fanno parte sono ancora troppo sbilanciati in favore di una presenza d'interpreti bianchi. La star, di origini messicane, ne aveva già parlato apertamente in passato di quanta poca diversità o rappresentazione ci fosse per le persone nere a Hollywood.

In particolare naturalmente per le attrici. In un'intervista per Glamour UK, Alba ha riconosciuto di aver notato un cambiamento nel settore negli ultimi anni, sottolineando tuttavia che c'è molta strada da fare.



"Anche prendendo in considerazione i film Marvel, che guidano il genere fantasy e quello che sta accadendo ora nel settore dell'intrattenimento perché è più che altro una questione di famiglia, è ancora piuttosto caucasico. Direi che ero una delle poche in passato... Ed era prima che Marvel venisse venduta a Disney, ma era ancora piuttosto uguale" ha dichiarato Alba.



La star di Sin City - sul nostro sito scoprite che fine ha fatto Jessica Alba dopo il successo - ha rimarcato l'importanza di questo tema per i giovani e il futuro dell'umanità:"Credo che per le nuove generazioni sia ancora più importante. Saranno i nostri leader futuri, e penso che sia importante per loro vedere sullo schermo o nelle storie, nei sogni che creiamo come intrattenitori, perché riflette il mondo in cui vivono".



Qualche mese fa Jensen Ackles attaccò Jessica Alba, affermando che fu 'orribile' lavorare insieme a lei in Dark Angel.