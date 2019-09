Jesse Pinkman protagonista della locandina ufficiale di El Camino: A Breaking Bad Movie

Dopo averlo ammirato brevemente in tutto il suo dolore nel nuovo teaser ufficiale di El Camino: A Breaking Bad Movie di Vince Gilligan, ecco che Netflix e la AMC hanno diffuso in rete la splendida locandina del film sequel della premiata serie con Bryan Cranston e Aaron Paul, quest'ultimo grande protagonista del lungometraggio.

Come ogni aspetto della produzione, Gilligan sembra aver curato nel dettaglio anche la costruzione del poster, da lui approvato e che mostra il volto di Jesse più invecchiato e stanco e ricoperto di cicatrici al centro tra due grosse linee verticali rosse, che dovrebbero rappresentare i segni delle ruote della sua Chevrolet El Camino, la stessa che vediamo nel trailer e dove Pinkman sta fumando una sigarette mentre ascolta la radio e piange.



El Camino: A Breaking Bad Movie seguirà infatti gli eventi del finale della serie, con Jesse Pinkman ancora in fuga e ricerca dalle autorità e dai suo ex-carcerieri. In cerca di un nuovo futuro e di una vita più serena e sostenibile, lontana dalla criminalità e dai pericoli, Jesse dovrà lottare con le unghie e con i denti per mantenersi in libertà.



Il film è atteso su Netflix il prossimo 11 ottobre 2019. Manca ormai davvero pochissimo. Nel cast potrebbe persino tornare Jonathan Banks nei panni di Mike.