Jesse Pinkman è un fuorilegge western nel trailer di El Camino: A Breaking Bad Movie

Dopo la pubblicazione del teaser trailer di qualche giorno fa, El Camino: A Breaking Bad Movie si mostra finalmente con il primo trailer integrale, appena pubblicato online da Netflix.

Nel filmato, che potete vedere in calce all'articolo, Jesse Pinkman (Aaron Paul) è costretto a fuggire dalla polizia e a fronteggiare i fantasmi del suo passato, mentre i toni del film - scritto e diretto da Vince Gilligan, creatore della serie originale - riecheggiano non poco le atmosfere del genere neo-western.

El Camino: A Breaking Bad Movie seguirà infatti gli eventi del finale della serie, con Jesse Pinkman ancora in fuga e ricercato non solo dalle autorità ma anche dai suo ex-carcerieri. In cerca di un nuovo futuro e di una vita più serena e sostenibile, lontano dalla criminalità e dai pericoli passati, Jesse dovrà lottare con le unghie e con i denti per mantenersi in libertà.

Il film è atteso su Netflix il prossimo 11 ottobre 2019, quindi manca ormai davvero pochissimo. Nel cast potrebbe persino tornare Jonathan Banks, indimenticabile interprete di Mike, che recentemente ha ammesso di non poter parlare della questione. Inoltre, c'è grande attesa per il ritorno di Bryan Cranston nei panni del leggendario Walter White, anche se al momento non c'è ancora nulla di confermato.