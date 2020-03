Jesse Eisenberg vuole davvero tornare nei panni di Lex Luthor dopo Batman v Superman

Recitare nei panni di Lex Luthor deve aver davvero divertito Jesse Eisenberg. Dopo averlo ammesso in un' intervista per Zombieland Doppio Colpo, torna sulla questione e ribadisce che amerebbe riprendere il ruolo del villain principale di Batman v Superman: Dawn of Justice.

L'attore aveva avuto occasione di entrare nuovamente nel personaggio per una scena post-credit di Justice League. Una scena abbastanza importante, a dire il vero, perché in quella breve sequenza Lex gettava le basi per la Injustice League. A pensarci bene non abbiamo ancora visto una squadra di super criminali combattere contro un team di eroi fino ad ora, dato che i vari team (Justice League, Suicide Squad, Birds of Prey) sono stati proposti in film stand alone. Un vero peccato, dunque, che il progetto della Justice League sia entrato in crisi, anche perché Eisenberg sarebbe più che contento di ritornare:

"Oh sì, mi piacerebbe perché è un personaggio davvero fico. Interpretare un villain in un film di supereroi è la parte più divertente. I buoni sono ok, ma il nemico è la parte divertente perché puoi essere più appariscente. Certo, l'eroe riesce a sopravvivere di solito, ma il cattivo ha le battute più divertenti", ha dichiarato durante un'intervista per Inthepanda relativa al suo nuovo film, Vivarium.

Parole che ci fanno anche comprendere il suo approccio al personaggio, decisamente più vivace rispetto a come siamo abituati ad immaginarci Lex Luthor. Cosa ne pensate? Sarebbe bello vederlo tornare? O la sua interpretazione usciva dai confini tracciati dai fumetti?

Vi lasciamo segnalandovi l'Everycult dedicato a Batman v Superman, un film che da molti è stato rivalutato, almeno nell'edizione finale estesa.