Jesse Eisenberg tornerà ad interpretare Lex Luthor?

Jesse Eisenberg fa il suo debutto nell'Universo DC col film Batman v Superman: Dawn of Justice nel ruolo di Lex Luthor, che prima tenta di screditare Superman agli occhi del mondo e poi causa lo scontro tra i due eroi. L'attore ha interpretato con disinvoltura il ruolo di villain e adesso si pronuncia in merito ad un suo ritorno nei panni di Luthor

Durante un'apparizione con Woody Harrelson per promuovere il loro nuovo film Zombieland 2, alle domande riguardanti il loro futuro come villain del cinema, Eisenberg risponde in modo enigmatico: "Le nostre strade saranno sicuramente diverse. Si può dire che gli stessi film stessi saranno proiettati in sale differenti. Quello di Woody [Carnage] sarà il genere di film che il pubblico andrà a vedere al cinema ancora ed ancora. Il mio [Lex Luthor] sarà invece il film che che si vede in salotto, forse una sola volta".

L'attore non è stato molto chiaro sulla sua permanenza nell'universo DC, ma le sue dichiarazioni suggeriscono che il ritorno di Lex Luthor non è prossimo e chissà se e quando lo rivedremo.