Jesse Eisenberg su Lex Luthor: 'Mi piacerebbe interpretarlo ancora e ancora'

Nei numerosi ruoli ricoperti da Jesse Eisenberg negli anni, uno dei più noti è forse quello di Lex Luthor in Batman v Superman al fianco di Ben Affleck ed Henry Cavill. L'attore ha più volte parlato di un ritorno nei panni del villain, stavolta sbilanciandosi sul fatto che lo interpreterebbe ancora e ancora... Per sempre!

Ai microfoni di The National Eisenberg ha dichiarato:

"Mi prendete in giro? Impazzirei di gioia se potessi interpretarlo di nuovo, è stato il personaggio più interessante che abbia mai interpretato. All'epoca non avevo la minima idea se pensassero o meno ad un sequel per il film, ma per me fu esilarante. Mi piacerebbe interpretare Lex ancora e ancora, ma purtroppo non ho idea di cosa abbiano in serbo per il personaggio. Se me lo lasceranno interpretare di nuovo? Non saprei, ma mi piacerebbe molto."

L'attore ha poi continuato entrando più nel dettaglio sugli aspetti che lo avevano affascinato:

"Il personaggio è aperto ad ogni genere d'interpretazione. Non ha nessun canone o ruolo prefissato, il pubblico non ha bisogno di immedesimarsi in lui, quindi gode di una libertà che è davvero unica per gli attori."

Proprio di Batman v Superman, sono stati recentemente pubblicati alcuni retroscena, come Ben Affleck che si allena con indosso il mech suit del Cavaliere oscuro e persino i primissimi concept art del suo costume