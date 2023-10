Jesse Eisenberg compie 40 anni: 'Zuckerberg? Giustificabile, come tutti i miei personaggi'

Il Mark Zuckerberg di The Social Network è un personaggio complesso con delle motivazioni con le quali si può senza dubbio empatizzare, ma non certo quello che definiremmo un personaggio positivo a tutto tondo, anzi! Secondo Jesse Eisenberg, però, non bisogna essere troppo duri con il creatore di Facebook, almeno considerandolo come personaggio.

L'attore che non crede di poter tornare a interpretare Lex Luthor nel DC Universe, e che oggi spegne 40 candeline, ha infatti ammesso prima di tutto di essersi informato su Zuckerberg solo durante il processo di preparazione per il film di David Fincher, ma anche di aver provato a trovarlo in qualche modo apprezzabile come tutti i suoi personaggi.

"Non sapevo nulla di lui prima del film, ho cercato di guardarlo come avrei guardato qualunque personaggio di finzione. Non l'ho scritto io, quindi quella non è la mia opinione sugli eventi. Lui mi piace. Ogni personaggio che interpreto, al di là di quanto possa piacere agli spettatori, per me è apprezzabile allo stesso modo. Ognuno di noi è l'eroe della propria storia, se così vogliamo dire. In questo senso cerco di trovare giustificabile ogni personaggio che interpreto" sono state le sue parole. E voi, la pensate allo stesso modo su Mark Zuckerberg? Fatecelo sapere nei commenti!