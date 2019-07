Jesse Eisenberg sembra aver appena scoperto che Justice League 2 non si farà

Ricorderete di quando la Warner annunciò la produzione di un Justice League Parte 1 e Justice League Parte 2, ma quello che venne dopo è noto a tutti, ovvero che il film fu ridotto a uno soltanto e Zack Snyder allontanato dal progetto.

A causa del fallimento commerciale della versione di Justice League poi rimaneggiata da Joss Whedon, è stato subito chiaro che l'eventuale sequel non sarebbe arrivato tanto presto, come invece programmato dall'inizio, anzi le due pellicole avrebbero dovuto essere girate consecutivamente per ridurre i costi di produzione.

Durante una recente intervista concessa a Josh Horowitz, sembra che Jesse Eisenberg - il quale nella propria pagina IMDb figurava ancora nel cast di Justice League Parte 2 - sia venuto solo ora a conoscenza del fatto che il sequel potrebbe non vedere mai la luce, in quanto i piani della Warner sono drasticamente cambiati, con l'abbandono di storie concentrate sull'universo condiviso e un attenzione maggiore alle pellicole standalone. Il giornalista ha infatti twittato: "Oggi credo di aver portato la notizia a Jesse Eisenberrg, quella che nonostante su IMDb faccia ancora parte del cast Justice League Parte 2 probabilmente non si farà".

Ricorderete che il Lex Luthor di Eisenberg fu il principale antagonista di Batman v Superman: Dawn of Justice e sebbene non compaia durante Justice League, ha un cameo decisivo alla fine di quella pellicola, rimandando alla sua presenza concreta in Justice League Parte 2. Ovviamente si tratta dei vecchi piani di Snyder e Warner ora drasticalmente cambiati e chissà se il Lex Luthor dell'Universo Cinematografico DC tornerà mai in futuro o se sarà soggetto a un recast proprio come il Batman di Ben Affleck, che ha ceduto il posto a Robert Pattinson.

Intanto i fan continuano a chidere a gran voce la possibilità di vedere realizzata la Snyder Cut di Justice League. Ma anche questo sembra un sogno destinato a rimanere tale.