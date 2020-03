Jesse Eisenberg adora interpretare personaggi in stile Lex Luthor

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Jesse Eisenberg ha rivelato di essere molto attratto dai personaggi folli, nello stile del Lex Luthor da lui interpretato in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Eisenberg, in particolare, si è soffermato sull'interpretare qualcuno che non sia necessariamente il male puro, ma che lo diventi lungo il percorso narrativo della pellicola. "Sì, quando scrivo per conto mio mi ritrovo sempre a interpretare personaggi che sono più cattivi di quanto siano dolci. Ho avuto quattro opere teatrali a New York e in tre di loro ero il personaggio principale ed erano tutte persone spregevoli, quindi diciamo che a livello inconscio sono portato a scegliere quelli. Non so perché. Perfino con Marceau, inizia il film che è completamente assorto in sé. Per qualche ragione mi piacciono. Non so esattamente il perché. Quello che so è che quando creo qualcosa per me stesso, lo faccio, e amo farlo in un altro film, se mi danno l'occasione, ma solo se quel personaggio è più sfumato invece che essere pura malvagità".

Eisenberg, impegnato nella promozione di due diversi film, il thriller horror Vivarium e il biopic Resistance in cui interpreta appunto il leggendario mimo Marcel Marceau, ha già ribadito in precedenza il suo desiderio di tornare a interpretare Lex Luthor in futuro ancora per la Warner/DC: "Impazzirei di gioia se potessi interpretarlo di nuovo, è stato il personaggio più interessante che abbia mai interpretato. All'epoca non avevo la minima idea se pensassero o meno ad un sequel per il film, ma per me fu esilarante. Mi piacerebbe interpretare Lex ancora e ancora, ma purtroppo non ho idea di cosa abbiano in serbo per il personaggio. Se me lo lasceranno interpretare di nuovo? Non saprei, ma mi piacerebbe molto."