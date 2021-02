Jerry Maguire 2, come sarebbe il sequel del film con Tom Cruise? Parla Cameron Crowe

Nella sua trentennale carriera cinematografica, lo sceneggiatore e regista Cameron Crowe si è fatto un nome dirigendo cult del calibro di Vanilla Sky, Quasi Famosi, Elizabethtown e soprattutto Jerry Maguire, film con protagonista l'inossidabile Tom Cruise che consacrò l'autore agli occhi del grande pubblico e della critica.

Parlando di recente ai microfoni di Collider, comunque, proprio Crowe ha rivelato alcuni dettagli su di una sua inedita idea per un possibile sequel del film con Cruise. Ricordiamo che Jerry Maguire segue la storia di un agente sportivo che avvia una sua personale società di gestione dopo essere stato licenziato dalla compagnia in cui lavorava precedentemente come impiegato.



Discutendo di questo sequel mai realizzato (e che non vedrà probabilmente mai la luce), l'autore ha spiegato:



"Ho sempre pensato che se mai avessimo girato un sequel di Jerry Maguire, allora la storia sarebbe dovuta essere dedicata a Rod e Marcee Tidwell. Io l'ho sempre immaginato così. Di tanto in tanto, qualche produttore mi ha chiamato proponendomi uno show televisivo su Jerry Maguire, un sequel, e io ho sempre risposto così, che la storia dovrebbe continuare con i Tidwell. Nessuno però mi ha mai richiamato. Nessuno vuole rivedere Ragina King come Marcee Tidwell? Io lo farei in un secondo".



