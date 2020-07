Jerry Calà, l'attore di Operazione vacanze presenta la nuova hit "Un metro Indietro"

Nel giorno del suo 69° compleanno, Jerry Calà ha diffuso in rete il video di "Un Metro Indietro", nuova canzone scritta e composta dall'attore di Operazione Vacanze e ora disponibile in radio e sulle piattaforme streaming e digital download.

Registrato allo studio di Danti, frontman ed ex voce dei Two Fingerz, il brano ironizza sulle misure di sicurezza legate all'emergenza sanitaria in vista dell'estate 2020. Il videoclip animato è stato realizzato dai disegnatori Dan&Dav.

Il comico aveva anticipato questa tematica durante una recente intervista con Quotidiano.net, doveva aveva spiegato: "Se è vero che nel dopoguerra il nostro cinema ha creato la migliore commedia all’italiana, anche dopo questa tragedia forse sapremo sorridere. In fondo la base di ogni commedia è l’equivoco: e quale strumento migliore per gli equivoci, i qui pro quo, le rivelazioni, della mascherina?"

Sempre nel corso dell'intervista, Calà aveva rivelato rivelato ciò che più gli era mancato durante la quarantena: "Il lavoro, andare ogni weekend in ogni parte d’Italia, la gente, gli applausi, le risate. I miei musicisti, i tecnici. Fanno parte di quel grande esercito di lavoratori dello spettacolo meno visibili, e più preziosi. Io lavoro da cinquant’anni, posso permettermi due mesi di stop. Ma per loro non è così semplice"

