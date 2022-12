Jerry Bruckheimer, il produttore di Top Gun 2:'I cinema hanno bisogno di blockbuster!'

Il produttore Jerry Bruckheimer è stato intervistato da The Hollywood Reporter e ha offerto il proprio punto di vista sul dibattito legato ai cinecomic e la crisi delle sale cinematografiche. Bruckheimer si dedica da anni a film ad alto budget, come i lungometraggi dei franchise Pirati dei Caraibi e Il mistero dei templari.

Bruckheimer è convinto: i cinema hanno bisogno di blockbuster e in generale di grandi e spettacolari progetti d'intrattenimento:"Sono meravigliosi, intrattengono il pubblico e le persone li adorano. Avete visto con Spider-Man: No Way Home durante la pandemia. Hanno un pubblico molto giovane e i cinema ne hanno bisogno. Ma poi è arrivato Top Gun: Maverick e inizialmente ha attirato un pubblico più anziano ma alla fine ha conquistato tutti. Non fai 700 milioni di dollari negli USA e 1,5 miliardi a livello globale se non coinvolgi tutti. Top Gun ha ringiovanito il business cinematografico qui e in tutto il mondo. I nostri incassi esteri sono stati maggiori di quelli nazionali. Ciò dimostra che quando raccontiamo storie su personaggi interessanti con vere macchine da presa e luoghi reali puoi affascinare il mondo. È un film molto americano ma non ha avuto importanza per il pubblico all'estero perché si sono innamorati dei personaggi" ha spiegato Bruckheimer.



Tra i recenti commenti sui cinecomic, spiccano le critiche di James Cameron a Marvel e DC:"Quando guardo questi film spettacolari non importa quanti anni hanno i personaggi, si comportano tutti come se fossero al college. Hanno relazioni ma in realtà non le hanno". Non perdetevi la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua su Everyeye.



Jerry Bruckheimer è noto per essere uno dei più prolifici produttori di Hollywood, avendo lavorato a titoli come American Gigolò, Flashdance, Top Gun, Beverly Hills Cop, Bad Boys, Armageddon, Pirati dei Caraibi e moltissimi altri titoli.

