Jeremy Strong ha rifiutato una parte in The Batman di Matt Reeves

Secondo quanto rivelato da Umberto Gonzalez di Heroic Hollywood, Jeremy Strong avrebbe rifiutato una parte nell'atteso The Batman, reboot cinematografico della saga sul Cavaliere Oscuro scritta e diretta da Matt Reeves.

Strong a quanto pare avrebbe detto no a un ruolo il cui nome in codice era "the Wasserman". L'attore è noto per la sua partecipazione all'acclamata serie HBO Succession, giunta alla sua seconda stagione e già rinnovata per una terza dal canale.

La notizia arriva immediatamente dopo l'avvicendamento dei rumor che vogliono Andy Serkis in lizza per la parte di Alfred il maggiordomo e di Colin Farrell atteso per il ruolo di Pinguino, supercriminale che già in precedenza ebbe il volto di Danny DeVito sul grande schermo, in particolare in Batman - Il Ritorno di Tim Burton. Con l'eventuale conferma di Farrell si chiuderebbe quindi la triade di villain presenti nel film con Robert Pattinson: il Pinguino andrebbe infatti ad affiancare l'Enigmista, per il cui ruolo è stato scritturato Paul Dano, e l'attesissima Catwoman di Zoe Kravitz, che raccoglierà il pesantissimo testimone di attrici del calibro di Anne Hathaway, Halle Barry e Michelle Pfeiffer.

Queste voci si aggiungono quindi a quella di un possibile coinvolgimento di Matthew McConaughey per il ruolo di Due Facce.

Strong, a parte il suo coinvolgimento in Succession, è apparso anche in notevoli film per il cinema come Zero Dark Thirty e Detroit, entrambi diretti da Kathryn Bigelow, ma anche in Black Mass al fianco di Johnny Depp, ne La grande scommessa, Molly's Game e nel 2020 è atteso in The Gentleman di Guy Ritchie e The Trial of the Chicago 7 con cui rinnoverà la collaborazione con Aaron Sorkin. Sul piccolo schermo era apparso anche nell'apprezzata Masters of Sex.

I dettagli relativi alla trama di The Batman sono attualmente segreti, anche se sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà una galleria di criminali piuttosto vasta, inclusi Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista. Il film di Matt Reeves seguirà Batman durante i suoi primi anni di carriera da vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle capacità investigative, una peculiarità quasi sempre ignorata dai precedenti adattamenti cinematografici.