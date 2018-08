Jeremy Slater si scusa per il Fantastic Four del 2015

Con la notizia dell'ingaggio di Jeremy Slater come sceneggiatore dell'adattamento cinematografico de Le creature del Buio, molti sul web si sono 'spaventati', anche per via del curriculum vitae di Slater.

Slater è sfortunatamente conosciuto, fra le altre cose, come co-sceneggiatore di Fantastic Four - I Fantastici Quattro, il superflop del 2015 prodotto dalla Fox. Non è chiaro quanto della sceneggiatura originale di Slater sia rimasta nel film uscito al cinema (sono accreditati anche il regista Josh Trank ed il produttore Simon Kinberg come sceneggiatori), ma il suo apporto è 'abbastanza' per far spaventare i fan di tutto il mondo.

Cosi,dall'alto del suo Twitter, Slater si è scusato pubblicamente per la pellicola prodotta dalla Fox e ha rassicurato i fan riguardo la sua sceneggiatura di Le creature del buio: "Nei meeting ho sempre scherzato dicendo che sono stato cresciuto da due Stephen - King e Spielberg. Non è cosi lontano dalla realtà. Mentre gli altri ragazzini facevano sport e altre cose fiche che fai a quell'età, io passavo le notti all'Overlook o nelle fogne vicino Derry. E quando finalmente mi hanno aperto le porte, avevo solo tre progetti da sogno per la testa. Uno era Marvel (ummm... scusate per questo, ragazzi), uno su Star Wars e uno tratto dai romanzi di King".