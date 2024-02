Jeremy Renner e il suo vero super potere: 'Sono morto e tornato in vita'

Vi abbiamo già parlato del divertente spot di Jeremy Renner per il Super Bowl. Un video leggero e spensierato e, proprio per questo, ancora più importante, viste le difficoltà che l'attore ha dovuto affrontare nell'ultimo anno.

Era il gennaio 2023 quando Renner fu ricoverato in ospedale in condizioni critiche a seguito di un grave incidente, che gli causò la frattura di 38 ossa. A distanza di circa un anno, in un'intervista (che vi invitiamo a leggere nella sua interezza) a Hollywood Reporter, l'interprete di Occhio di Falco torna a parlare del difficilissimo periodo che ha dovuto affrontare e dell'incredibile recupero a cui tutti potranno assistere il giorno del Super Bowl.

"Come è cambiata la tua visione generale della vita, dopo l'incidente?", gli chiede il giornalista Julian Sancton. Renner risponde: "Nell'ultimo anno, il mio solo e unico lavoro è stato migliorare. Per respirare meglio, per fare il passo successivo, per fare altri tre passi, per alzarmi, per essere più forte mentalmente, spiritualmente, fisicamente. Ho avuto una meravigliosa benedizione in questo incidente. Morire e ritornare. Ho avuto questo momento nella vita. Devo mettere la mia vita in pausa e viverla davvero".

L'attore, dopo un accenno al periodo della pandemia e al fatto che all'epoca tutti ci siamo dovuti interrogare su quali siano, davvero, le cose importanti della vita, ha concluso: "Una versione un po' più estrema di questo è morire e ritornare. Se riesci ad aggrapparti al super-potere di realizzare ciò che ha un valore reale nella tua vita, in questo si nasconde un meraviglioso dono".

Nell'intervista c'è spazio anche per i progetti futuri della star, che non esclude di poter tornare a recitare all'interno del MCU. Tuttavia, è chiaro che questo dialogo sia rilevante per motivi che prescindono dal lavoro di Renner, come confermano le toccanti parole che vi abbiamo riportato sopra.