Jeremy Renner tornerà mai nel MCU nei panni di Occhio di Falco? L'amatissimo attore di Argo e Avengers è pronto a tornare sulle scene con Mayor of Kingstown 2, la seconda stagione della serie tv creata da Taylor Sheridan, ma cosa sappiamo sul suo futuro con i Marvel Studios?

Al momento, purtroppo, le informazioni su un possibile ritorno di Occhio di Falco sono pari a zero: Jeremy Renner in questi giorni è tornato ad interpretare il ruolo di Clint Burton nell'acclamata serie tv animata What If 2, ma come nel caso di Mayor of Kingstown si è trattato di un lavoro che l'attore ha svolto prima del grave incidente con lo spazzaneve che lo ha visto coinvolto un anno fa proprio di questi tempi, e dal quale la star si sta ancora riprendendo.

Tuttavia, fortunatamente i progressi sono stati costanti e qualche mese fa, ad aprile scorso, appena quattro settimane dopo il terribile incidente, Jeremy Renner era tornato sul tappeto rosso per presentare la sua nuova serie Rennervation, camminando davanti ai fotografi e alla stampa con un bastone. Naturalmente i Marvel Studios hanno tanti progetti in cantiere e un ritorno in live-action di Clint Burton non è da escludere a priori, anzi: con Avengers 5 e Avengers 6 all'orizzonte Occhio di Falco potrebbe presto tornare operativo, e considerato che le riprese sono ancora molto lontane Jeremy Renner avrà tutto il tempo per riprendersi al 100%.

Di certo glielo auguriamo noi di Everyeye e tutti i suoi fan in giro per il mondo.