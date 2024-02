Jeremy Renner è tornato, guardate il suo divertente spot per il Super Bowl

A poco più di un anno dal grave incidente in cui rischiò la vita, Jeremy Renner è di nuovo in video per mostrare i suoi super poteri su un palcoscenico completamente diverso rispetto al solito, il Super Bowl. La star di Hawkeye è protagonista di uno dei primi spot che andranno in onda nel corso dell'evento sportivo, per Silk.

L'incidente di Jeremy Renner l'ha costretto ad un periodo di allontanamento dallo schermo ma ora l'attore è tornato in azione. La pubblicità di Silk è stata rilanciata online in vista del Super Bowl e mostra Renner mentre utilizza il Proteine Silk per, utilizzando le parole di James Brown, 'sentirsi bene'. Successivamente, Renner procede con la colazione in compagnia della sua vera figlia Ava, con l'aiuto di Silk.



Intervistato da Comicbook, Renner ha parlato dell'esperienza di lavorare allo spot di Silk:"Ha avuto senso per me [partecipare allo spot] perché stava onorando un lampo di benessere nel mio percorso di ripresa. E poi avere una canzone di James Brown, I Feel Good, e l'intero slogan della loro campagna, sentendosi 'planty good', aveva senso. Quello che non sapevano è che già l'anno prima usavo il loro prodotto durante il periodo di ripresa. [...] Ma nessuno lo sapeva al di fuori della mia famiglia, quindi è iniziata una partnership naturale e meravigliosa. E poi, ciò che hanno messo insieme per la campagna, ho sentito che fosse un grande onore" ha dichiarato.



Poche settimane fa Jeremy Renner ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni, ad un anno esatto di distanza dall'incidente e dopo un lungo periodo riabilitativo.