Jeremy Renner torna nell'ospedale che gli ha salvato la vita, un anno dopo l'incidente

Ad un anno esatto dal grave incidente domestico che gli è quasi costato la vita, l'attore Jeremy Renner ha fatto visita all’ospedale dove trascorse i primi giorni del suo 2023 per ringraziare ancora una volta il personale medico che lo ha salvato.

Come potete vedere dal post disponibile in calce all'articolo, infatti, la star di Avengers, interprete di Occhio di Falco e presto di ritorno sulle scene con la seconda stagione di Mayor of Kingstown, in queste ore si è fatto un viaggio a bordo del camion dei pompieri della Fondazione RennerVation, scrivendo ai suoi follower: "Ho fatto un giro a Reno, Nevada, per portare gioia, auguri e tante pizze". Renner ha aggiunto nella didascalia che ha fatto visita al Renown Regional Medical Center per "vedere bambini/supereroi, primi soccorritori, medici, infermieri e personale dell'ospedale Renown. Volevo rendere omaggio e celebrare l'amore che la vita porta a tutti noi. Grazie a voi e a questa comunità per avermi ospitato... Sarò per sempre in debito."

In un'intervista dello scorso aprile, Jeremy Renner ha rivelato ad ABC News di aver dovuto ricostruire la gabbia toracica con il metallo, insieme a piastre di metallo sul viso per sostenere l'orbita oculare e aste di titanio in una delle gambe. L'attore ha condiviso aggiornamenti sul suo percorso verso la guarigione sui social media durante tutto l'anno.

Nel frattempo, dopo il ruolo di doppiatore in What If 2, i fan della Marvel si chiedono se Jeremy Renner tornerà come Occhio di Falco nei prossimi film di Avengers.