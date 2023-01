Jeremy Renner torna su Instagram felice come una pasqua: 'Mi sto godendo la SPA'

Ieri Jeremy Renner ha tranquillizzato i fan con un post su Instagram dal suo letto d'ospedale, e per fortuna il peggio sembra passato per il mitico Occhio di Falco della Marvel.

Come dimostra il suo ultimo video condiviso sui social l'attore è sveglio, cosciente e in via di guarigione. Ma non solo: circondando dai suoi cari, si sta 'comodamente godendo la SPA' organizzata da sua sorella e da sua madre, con una prima doccia e un primo shampoo dopo l'incidente, un piccolo e godurioso ritorno alla normalità il cui profondo conforto può essere compreso fino in fondo solo da chi è stato ricoverato all'ospedale per più di qualche giorno.

Il video è intitolato: "Una giornata di terapia intensiva non proprio eccezionale si è trasformata in una fantastica giornata alla spa grazie a mia sorella e a mia madre. Grazie mille.” Nel filmato, si può sentire Jeremy Renner commentare che 'il giorno della spa' gli ha portato la prima doccia in una settimana. "Che schifo", aggiunge l'attore.

Secondo le ultime novità sull incidente di Jeremy Renner condivise dall'ufficio dello sceriffo della contea di Washoe, l'attore sarebbe rimasto travolto dal suo spazzaneve PistenBully che si è accidentalmente sfrenato mentre lui non era a bordo: nel tentativo di fermare il veicolo in movimento, la star è rimasta schiacciata.

Jeremy Renner sarà rivisto in tv nella seconda stagione di Mayor of Kingstown, prevista per il 15 gennaio prossimo negli USA: non è chiaro se il debutto della serie sarà rinviato, ma gli appuntamenti stampa dell'attore sono stati ovviamente cancellati.