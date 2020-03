Jeremy Renner, la star di Avengers, ha pubblicato a sorpresa un album musicale

Se siete a corto di opzioni per ingannare il tempo durante la quarantena sappiate che Jeremy Renner, una delle star di Avengers, ha appena pubblicato il suo nuovo album musicale.

Conosciuto principalmente per il suo talento attoriale, Renner è anche un musicista coi fiocchi, e tramite la sua pagina Instagram ha annunciato il debutto a sorpresa del suo nuovo lavoro, The Medicine, disponibile da oggi su Spotify.

L'album contiene sette brani, tutti eseguiti da Occhio di Falco: "Ho sempre trovato la musica come una delle poche cose che uniscono le persone in modo puro. Il terreno comune può essere difficile da trovare nel mondo di oggi, ma la musica è rimasta una costante per me. Ascoltare profondamente, ballare con fervore, e vivere insieme è più importante che mai. The Medicine EP, disponibile ora", ha scritto Renner sulla sua pagina ufficiale del social.

Insomma, un altro centro perfetto per Clint Burton.

Ricordiamo che, dopo il ruolo fondamentale svolto in Avengers: Endgame, Occhio di Falco tornerà in una mini-serie omonima in programma per il servizio di streaming on demand Disney+: la produzione è sfortunatamente bloccata a causa della pandemia di Coronavirus, e non è chiaro se la data di uscita dello show - previsto per il 2021 - finirà con lo slittare.

Per altri approfondimenti recuperate un saggio su Avengers: Endgame e leggete la richiesta sulla riduzione degli alimenti diffusa da Renner qualche giorno fa.