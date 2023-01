Jeremy Renner ricoverato in ospedale in condizioni 'critiche ma stabili'

Come riportato da Deadline, Jeremy Renner si trova ricoverato in ospedale in "condizioni critiche ma stabili" in seguito alle ferite riportate in un incidente causato dalle avverse condizioni meteo negli Stati Uniti. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, l'attore di Hawkeye è stato immediatamente trasportato in ospedale in elicottero.

La famiglia di Renner si trova insieme all'attore in ospedale dove starebbe ricevendo "cure eccellenti", secondo quanto riportato dalla testata. Secondo il Reno Gazette-Journal, Renner ha una casa nella zona, vicino a Mt. Rose-Ski Tahoe, a circa 25 miglia da Reno. Secondo il giornale, la regione è stata colpita da una tempesta di neve la notte di Capodanno che ha causato la perdita di energia elettrica in 35.000 abitazioni nelle contee di Washoe, Carson, Douglas, Storey e Lyon nel Nevada settentrionale.

Proprio per evidenziare la gravità delle condizioni meteo nella zona, il 13 dicembre scorso, Renner aveva twittato una foto di un'auto sepolta dalla neve con la didascalia: "La nevicata al lago Tahoe non è uno scherzo". L'incidente di Renner sarebbe avvenuto mentre questi stava spazzando via la neve, caduta in maniera più che copiosa nella zona.

Con l'anno nuovo appena iniziato, arriverà in streaming su Disney+ RennerVations, una serie originale in quattro parti che abbraccia la passione di sempre di Jeremy per la beneficenza rivolta alle comunità di tutto il mondo, reimmaginando veicoli unici costruiti appositamente per soddisfare le esigenze di una comunità. Oltre il suo impegno come attore, Jeremy è anche un appassionato di costruzioni. Ha investito molto nella cultura dei costruttori altamente creativi che esiste in tutto il mondo e spera di cambiare la vita con queste abilità e di ispirare altri a fare lo stesso.

Renner fa parte del Marvel Cinematic Universe essenzialmente dalla sua nascita, visto che ha interpretato Clint Barton a partire dal film Thor del 2011. Anche se al momento non è confermato se o quando riprenderà il suo ruolo in un prossimo progetto del MCU, l'attore ha spiegato in alcune interviste più recenti che si sente ancora molto legato ai suoi co-protagonisti del franchise.

Poco più di un anno fa esordiva su Disney+ la serie Hawkeye che ci aveva fatto compagnia fino alle festività natalizie del 2021. Anche se è certo che rivedremo la Kate Bishop di Hailee Steinfeld nel franchise, Hawkeye non è stata rinnovata per una seconda stagione.