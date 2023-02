Jeremy Renner pubblica un video sul proprio recupero post-incidente!

Jeremy Renner sta continuando il suo recupero. L'attore, dopo l'incidente avuto all'inizio dell'anno, si sta prendendo cura di se stesso curando le numerosissime avute. Nonostante la difficoltà, l'attore continua ad aggiornare i fan dei propri progressi e dei propri traguardi.

L'ultimo video, pubblicato su Instagram, mostra Renner mentre si sottopone ad una elettroterapia una tecnica utilizzata per diminuire il dolore e cercare di recuperare sia i muscoli che le ossa da incidenti gravi. Dopo l'incidente che Jeremy Renner ha avuto con uno spazzaneve, l'attore ha fatto terapie di vario tipo per velocizzare sempre di più la propria guarigione. "Elettricità, stimolazione, allenamento e forza muscolare" scrive nella didascalia, raccontando il proprio recupero con una canzone dei Beatles come sottofondo.

Nonostante il recupero Renner continua a sollecitare il suo pubblico riguardo i progetti che lo vedranno coinvolto nei prossimi mesi. Mentre è già in onda la serie Paramount+ Mayor of Kingstown, si avvicina sempre di più l'uscita su Disney+ di Rennervations, progetto che vede l'attore coinvolto in una serie nel quale, girando il mondo, aiuta comunità del luogo a recuperare mezzi e a costruire nuove autovetture.

L'ultima volta si era fatto vivo sui social, Renner aveva annunciato il progetto per Disney+ e aggiornato sulle proprie condizioni di salute. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!