Jeremy Renner fuori pericolo, sui social ringrazia i fan: Avengers uniti intorno a lui

Inizio di 2023 a dir poco complicato per la star della Marvel Jeremy Renner, che dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente sulla neve per diversi giorni è stato ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto a due operazioni.

Fortunatamente, nella notte italiana l'attore è ricomparso sui social postando la foto che potete trovare in basso: notevolmente ammaccato e debolissimo, Jeremy Renner forza un sorriso col poco di forze che gli sono rimaste e scrive all'indirizzo dei fan, ringraziandoli per il supporto. "Grazie a tutti per le gentili parole. Sono troppo incasinato ora per scrivere qualcosa di più. Ma mando il mio amore a tutti voi”: nell'immagine, Occhio di Falco è disteso sul suo letto d'ospedale, con proprio l'aspetto di una persona travolta da uno spazzaneve.

Tantissimi i messaggi dei colleghi di Hollywood, in particolare quelli della saga degli Avengers: dai fratelli Russo ai tre Chris (Pratt, Evans e Hemsworth), da Paul Bettany a James Gunn e Taika Waititi, passando anche per Penelope Cruz, Eiza Gonzalez, Vera Farmiga e Orlando Bloom, tutti hanno commentato il post dell'attore premio Oscar, augurandogli pronta guarigione.

Nel frattempo, pare siano emersi in queste ore anche nuovi dettagli sull'incidente: rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti che vi forniremo al più presto.